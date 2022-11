KV-Verhandlungen im Handel gehen in vierte Runde

Einstiegsgehalt von 1800 Euro

Aktuell liegt das Einstiegsgehalt im Handel bei 1800 Euro brutto. Das Angebot der Arbeitgeber würde hier 1900 Euro brutto beziehungsweise ein Lehrlingseinkommen von 800 Euro im ersten bis 1280 Euro brutto im dritten Jahr bedeuten. Denkbar ist es, dass sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaft in der Mitte treffen. So einigten sich die Sozialpartner in der metalltechnischen Industrie auf ein Plus von durchschnittlich 7,4 Prozent bei den Ist-Löhnen.