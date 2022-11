Handelsangestellte demonstrieren für mehr Gehalt

Wie berichtet, fordert die GPA für die 35.000 Salzburger Handelsangestellten ein Plus von zehn Prozent, basierend auf der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate (plus 6,9 Prozent) und dem Wirtschaftswachstum, das der Handel in dem Zeitraum erzielte. Sollte es am Wiener Verhandlungstisch zu keiner Einigung kommen, drohen weitere Maßnahmen, sagt Hofer. „Dann wird es noch einmal Betriebsversammlungen geben und wir werden mit den Mitarbeitern erneut reden“, so Hofer. Die bisherigen Versammlungen hätten gezeigt, dass die Handelsangestellten die Forderung der Gewerkschaft unterstützten.