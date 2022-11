Wird Öl-Fördermenge erhöht? Saudis dementieren

Groß war der Ärger in Washington, als bei der letzten Sitzung der OPEC-Staaten und mit ihr kooperierende Regierungen, darunter auch Russland (OPEC+), eine Kürzung der weltweiten Erdöl-Fördermenge beschlossen. Die US-Regierung drohte Saudi-Arabien sogar mit Konsequenzen. Nun könnte die Regierung in Riad den USA entgegenkommen. Ein Zeitungsbericht berichtete am Montag nämlich über eine mögliche Ausweitung der Fördermenge.