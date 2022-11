Flughäfen: Sicherheitspersonal fordert mehr Gehalt

„Wir sind aktuell in konstruktiven Gesprächen mit der Belegschaftsvertretung. Die für 22. November angesetzte Betriebsversammlung bei VIAS (Vienna International Airport Security Services, Anm.) wird nur etwa eine Stunde dauern, wir erwarten keine Auswirkungen für Reisende“, teilten Vertreterinnen und Vertreter des Flughafens Wien mit. In Wien, Innsbruck und Graz würden die Sicherheitsbediensteten am Dienstag, in Salzburg am Freitagvormittag informiert.