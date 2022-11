Eisenbahner wollen nun am Montag streiken

Die Gewerkschaft vida begründete die Streikfreigabe mit einem „Mangel an Wertschätzung“ und einem „nur kosmetisch geschönten Angebot“ seitens der Arbeitgeber. Die Arbeitgeberseite hatte die Verhandlungen zu einem neuen Kollektivvertrag (KV) im Bahnsektor in der vierten Runde unterbrochen, wie der WKÖ-Fachverband der Schienenbahnen am Sonntagabend mitgeteilt hat. „Wir kommen nicht mehr weiter und reden gegen eine Wand“, erklärte Chefverhandler Thomas Scheiber.