Nun streiken Beschäftigte in den Ordensspitälern

Nur Wiener Häuser betroffen

Der Warnstreik sei daher unvermeidlich, so die vida. Stattfinden wird er am Mittwoch in den Wiener Ordensspitälern Speising, Barmherzige Brüder, Barmherzige Schwestern, St. Josef, Herz-Jesu und Göttlicher Heiland, und zwar von 8.15 bis 11 Uhr. Für die Patienten bestehe keine Gefahr, es werde aber zu Verspätungen und Verschiebungen von aufschiebbaren Operationen kommen, so die Gewerkschaft.