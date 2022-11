Potsdamer Klimaaktivisten drohen drei Jahre Haft

Attacke mit Kartoffelbrei

Am 23. Oktober hatten eine Frau und ein Mann in dem Potsdamer Museum eine Flüssigkeit auf das Gemälde „Getreideschober“ von Claude Monet geschüttet. Laut der Gruppe „Letzte Generation“, die sich zu der Attacke bekannte, handelte es sich dabei um Kartoffelpüree. Dank Verglasung und einer speziellen Filzleiste wurde das Gemälde nicht beschädigt. Allerdings entstanden am Rahmen des Werkes und an der Decke des Raums Schäden.