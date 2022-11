Klima-Kleber sorgen in Linz für Verkehrschaos

„Bin hier für meine zwei jüngeren Schwestern“

Jelena Saf, 24, Webentwicklerin, hat sich mit einer Hand am Asphalt festgeklebt: „Ich bin heute hier für meine zwei jüngeren Schwestern. Ich will nicht, dass sie einmal in einer Klimahölle leben müssen. Deshalb stelle ich mich hier und heute der fossilen Zerstörung in den Weg. Wir brauchen jetzt endlich Maßnahmen! Tempo 100 auf der Autobahn kostet nichts, und erspart uns jedes Jahr 180 Millionen Liter Sprit und 460.000 Tonnen CO2. Wie lange wollen Nehammer und Kogler noch warten?“