Wohnhausbrand: Helfer verhindern Verzweiflungstat

Brand forderte drei Verletzte

Diese betreute fünf Personen in einem Einsatzbus. Zwei betroffene Frauen wurden mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, ebenso wie ein junger Mann, der sich am Finger verletzt hatte, berichtete Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung. Laut Feuerwehr zog er sich diese bei der Flucht aus einem Fenster im Erdgeschoß zu.