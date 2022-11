Versehentlich Sauna eingeschaltet: Brand in Keller

Feueralarm am Sonntagabend in Völs bei Innsbruck: Nachdem eine 65-jährige Einheimische im Keller versehentlich die Sauna eingeschaltet hatte, brach nach einiger Zeit ein Brand aus. Die alarmierte Feuerwehr war rasch zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern. Die Frau und ihr Ehemann mussten jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden.