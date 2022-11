Einbrecher schlagen im Flachgau zwei Mal zu

In Henndorf am Wallersee, der Nachbargemeinde, wurde, ebenso am Sonntag, zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Unbekannten brachen ein Terrassenfenster auf, um in das Objekt zu gelangen. Es wurde Bargeld und Schmuck in Höhe eines vierstelligen Euro-Bereichs entwendet.