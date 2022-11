Jungbullen kehren in die Bullen-Arena zurück

Im Frühjahr kicken die Jungbullen wieder in der Bullen-Arena. „Es war eigentlich immer der Plan, letzte Woche haben wir die Rückkehr nach Wals-Siezenheim beschlossen“, erklärt Akademieleiter Manfred Pamminger. Das gilt übrigens auch für mögliche Youth League-Partien, sollten Baidoo und Co. aufsteigen und ein Heimspiel zugelost bekommen. In Zukunft könnten diese auch in der Akademie stattfinden. Ob Liefering in den nächsten Spielzeiten in der Liga wieder vor dem Untersberg aufläuft, ist noch ungeklärt.