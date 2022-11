Streik: Fluglinie Finnair streicht rund 100 Flüge

Die finnische Fluglinie Finnair streicht am Sonntag und Montag wegen eines Streiks des Kabinenpersonals rund einhundert Flüge. Betroffen sind unter anderem Verbindungen von Helsinki nach Wien, Berlin und München. Der Streik war für 15 Uhr am Sonntag angekündigt worden und soll bis 15 Uhr am Montag dauern.