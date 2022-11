Rotlicht übersehen: Klein-Lkw krachte gegen Zug

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger aus Graz mit seinem Klein-Lkw (Kastenwagen) auf dem Spariweg in Richtung der dortigen Eisenbahnkreuzung und wollte diese überqueren. Dabei übersah er das Rotlicht der Signalanlage und fuhr in die Eisenbahnkreuzung ein. Zur selben Zeit fuhr ein Personenzug in Richtung Gleisdorf. Es kam zu einer Kollision des Zuges mit dem Lkw, der durch die Wucht des Anpralls nach hinten gestoßen wurde.