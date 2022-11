Teurer Spaß: 5300 Euro für eine heiße Nacht

Man muss ja nicht gleich im Luxus baden: Wer sich den Spaß gönnen und eine WM-Woche in Doha genießen will, ohne dabei in sein Börserl schauen zu müssen, dem sei das Kempinski-Hotel auf der Halbinsel Pearl empfohlen: Dort wird das Deluxe-Zimmer mit Meerblick um 140.000 katarische Riyal angeboten. Macht 37.000 Euro für sieben Nächte bzw. knapp 5300 Euro für eine Nacht!