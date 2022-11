Stadt Wien präsentiert neuen „Trans*Zebrastreifen“

Die Stadt Wien hat einen weiteren „Trans*Zebrastreifen“: Seit Freitag gibt es einen bunten Fußgängerübergang am Anfang der Burggasse vom Volkstheater zum Museumsquartier in Wien-Neubau. Man wolle „ein buntes Zeichen gegen Diskriminierung an einem zentralen und besonders stark frequentierten Ort in der Stadt setzen“, wie Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) bei der Eröffnung sagte.