LIVE: Auger-Aliassime muss gegen Fritz ran

Bereits am Nachmittag hatte Rafael Nadal in der Frühpartie sein letztes Gruppenspiel bei den ATP-Finals gewonnen und trotz des vorzeitigen Ausscheidens einen halbwegs versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Der Spanier setzte sich in Turin gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5, 7:5 durch. Nach seinen beiden Auftaktniederlagen in der „Grünen Gruppe“ hatte Nadal aber keine Chance mehr auf den Aufstieg ins Halbfinale gehabt.