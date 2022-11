Es brennt gewaltig auf dem Dach der Pflege

Was man zurzeit aus Krankenhäusern und Pflegeheimen hört, lässt einen erschauern: In der Langzeitpflege in Vorarlberg sind 200 Betten nicht belegt, weil das Personal fehlt. In den Spitälern sind es 100. Allein am Landeskrankenhaus Rankweil sind 50 Betten leer. Psychiatriepatienten müssen dort sogar frühzeitig entlassen werden.