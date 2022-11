Der blau-gelbe Wahlk(r)ampf beginnt ja erst

Da sieht sich die Volkspartei als „einzige wirklich eingetragene und damit eigenständige Niederösterreich-Partei“. Nicht einmal zu den traditionellen Parteifarben - Schwarz oder in jüngerer Vergangenheit Türkis - will sich die VPNÖ bekennen. Vielmehr erdreistet man sich, mit Blau-gelb die offiziellen Landesfarben in Beschlag zu nehmen. Wohl nach dem Motto: Das Land sind wir. Schauen wir einmal, wie es um absolutistische, Pardon, absolute Mehrheiten nach dem 29. Jänner steht.