Land und Gemeinden im Kampf gegen den Klimawandel

Klimaschutz-Bürger-Beteiligung wird regional ausgerollt

Der Klimawandel verändert unsere Welt dramatisch, die Energiewende kann nur in einem breiten Schulterschluss gelingen. Deshalb hat das Land Steiermark bei der Erarbeitung des KESS-Aktionsplanes - der den steirischen Fahrplan im Klimaschutz definiert - auf ein neues, innovatives Bürger-Beteiligungsmodell gesetzt. Dieses wird in weiterentwickelter Form nun in fünf Pilotgemeinden auf die kommunale Ebene ausgerollt und ab 2023 für alle anderen Gemeinden zur Verfügung stehen. „Es kann uns nur gelingen, den Klimawandel und seine Folgen einzudämmen, wenn alle Steirer an einem Strang ziehen“, so die Klimaschutzlandesrätin.