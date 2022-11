Giftschlange stirbt nach Biss durch Achtjährigen

Das Kind kommt aus dem abgeschiedenen Dorf Pandarpadh im Bezirk Jashpur. Dieser Bezirk im Bundesstaat Chhattisgarh ist besonders reich an Schlangen: Über 200 Arten leben in dem Gebiet. In Indien sterben besonders viele Menschen an Schlangenbissen: Pro Jahr gibt es dadurch durchschnittlich 58.000 Tote in dem südostasiatischen Land. Zum Vergleich: Weltweit sind es laut WHO jährlich bis zu 138.000 Tote durch Schlangenbisse.