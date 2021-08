Indien: Mann biss Giftschlange aus Rache tot

Jährlich 58.000 Tote durch Schlangenbisse in Indien

In dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land Indien sterben einer Studie zufolge rund 58.000 Menschen pro Jahr an den Folgen eines Schlangenbisses. Das Land ist damit laut der Weltgesundheitsorganisation WHO eines der am meisten von Schlangenbissen betroffenen Ländern. Oft seien arme Menschen betroffen, sagt die Expertin Priyanka Kadam von der Hilfsorganisation Snakebite Healing and Education Society.