„Teenager prahlen im Netz mit ihren Straftaten“

„Krone“:In Graz ist es in letzter Zeit vermehrt zu Gewalttaten von Jugendlichen gekommen (wir haben berichtet). Haben wir es hier mit organisierten Banden zu tun?

Gerhard Lachomsek: Die Jugendkriminalität hat in Graz definitiv zugenommen, die Täter werden auch jünger und durchaus gewaltbereiter. Von Jugendbanden kann man aber nicht sprechen. Wir haben es mit Tätergruppen wechselnder Zusammensetzung zu tun.