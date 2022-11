Österreich hat Raumfahrtzukunft selbst in der Hand

Hoffnung auf mehr Budget

Eine richtungsweisende Entscheidung auch für die Raumfahrtaktivitäten österreichischer Firmen, da die Regel gilt: Was eingezahlt wird, fließt in Form von Aufträgen an Unternehmen im jeweiligen Land zurück. Grebner, auch Präsident der Branchenvertretung Austrospace, hofft auf eine Aufstockung des österreichischen Budgets. Denn: „Seit 2019 gingen die verfügbaren Mittel um 60 % zurück.“