„Stärker als je zuvor“: Tigers heiß auf 1. Gameday

Dass bei der WU der Teamgeist an erster Stelle steht, kann Lukijanovic nur bestätigen: „Das Besondere an unserer Mannschaft ist, dass selbst Spieler, die beim Match nicht am Platz stehen, vollständig zum Team gehören und genauso viel zum Sieg beitragen wie die Männer am Feld. Und mit den Fans im Nacken kann sowieso nichts mehr schiefgehen.“