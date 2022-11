Imperiale Ziele - „Emps“ jagen Titelverteidigung

„Physikalisch“ vorne mit dabei

Zu den Neuzugängen zählt auch Georg Gentner, seinerseits ehemaliger Bundesligist der Traiskirchner Lions und Physikstudent an der Uni Wien. Der Rookie fühlt sich bei den Emperors in seiner neuen Rolle als Small Forward und Stretch Power sichtlich wohl, schätzt vor allem den großen Teamgeist der Champions. „Ich wurde wie die anderen Neuzugänge von Anfang an voll angenommen und bin vollständig ins Mannschaftsgefüge integriert worden. Etwas ganz Besonderes an unserem Team ist, dass es keine Egospiele gibt. Wir treten immer als Team auf“, bestätigt der Rookie den Zusammenhalt der Emperors.