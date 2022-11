Technik vs. Natur: TU startet bissig in 1. Gameday

Dass einige Neuzugänge die TU diese Saison verstärken, bringt ebenso neue Impulse in die Teamdynamik. Teodor Mndrucic ist einer von ihnen, der noch dazu bereits in unterschiedlichsten Ligen Basketball-Luft schnuppern durfte. „Ich habe bei den Robots jetzt schon großartige Erfahrungen sammeln können. Als ehemaliger Landesligist und Spieler der zweiten Liga kann ich sagen, dass ich bis jetzt noch nie so schnell in eine Mannschaft integriert wurde“, schwärmt der Neuzugang.