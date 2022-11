„Blut geleckt“ - TU Robots heiß auf den ACSL-Titel

Am 19. November findet in der Wiener Stadthalle der erste Basketball-Gameday der noch jungen ACSL-Season statt, die Teams sind nach der Sommerpause umso hungriger, wieder auf dem Platz zu stehen. Allen voran steht die Damensektion der TU-Robots, die als amtierender Vizemeister nichts weniger als den Titel holen will. Gegen die BOKU Beez soll am Samstag der erste Schritt erfolgen.