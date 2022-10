One Final Dance: Alles oder nichts für die Tigers

Titel war zum Greifen nahe

Eine Sache war für den neuen Tigers-Coach von Beginn an klar. Er würde als Trainer so lange an der WU bleiben, bis er die Chance hat, mit seinem Team den ACSL-Titel zu holen: „Ich will den Burschen zeigen, wie es sich anfühlt, die Championship zu gewinnen.“ In den ersten zwei Saisonen unter Coach Mak zeigte das damals noch sehr junge Team sein Potenzial. Der Einzug in das große Finale der „Final Four“ gelang gleich zweimal hintereinander.