Berliner Wahl muss komplett wiederholt werden

Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss komplett wiederholt werden. Die Abstimmung vom September 2021 sei ungültig, erklärte der Berliner Verfassungsgerichtshof am Mittwoch. Eine Serie von Hindernissen hatte den Berlinern am 26. September 2021 - mitten in der Corona-Pandemie - die Stimmabgabe deutlich erschwert.