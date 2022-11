Grenzenloser Krieg | Falscher Friedensengel

Grenzenloser Krieg. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine - jetzt betrifft er nicht mehr nur indirekt ganz Europa, gestern überschritten die Russen offenbar erstmals auch die Grenzen der Ukraine. Sie feuerten den ganzen Tag lang eine große Menge Raketen auf die Ukraine, vor allem auf Kiew, bevorzugt auf Energieeinrichtungen. Und dann schlugen erstmals im NATO-Land Polen russische Raketen ein. „Das hat einmal passieren müssen“, kommentiert das Kurt Seinitz heute in der „Krone“. Und unser Außenpolitik-Doyen schreibt weiter: „Egal ob fehlgeleitete Rakete oder doch ein ,Denkzettel´ an Polen: Wer so hoch hasardiert wie der Kremlchef, schreckt vor nichts mehr zurück.“ Der Vorfall beweise, dass dieser Krieg nicht nur ein Problem der Ukraine ist, sondern jeden in Europa treffen könne. Seinitz: „Die Lage ist brandgefährlich. Putin ist ein Brandstifter der übelsten Sorte, um seine angeschlagene Position im Kreml zu retten.“ Ja, wenn diese Raketen wirklich von Russland abgefeuert wurden, dann erreicht dieser Krieg eine neue Dimension. Von Frieden sind wir offenbar weit entfernt.