Rafael Nadal verliert auch sein zweites Spiel

Rafael Nadal hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel verloren. Am Dienstag unterlag der an Nummer eins gesetzte Spanier dem Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6,4:6. Sollte der Norweger Casper Ruud im Abendspiel (21 Uhr, hier im LIVETICKER) gegen Taylor Fritz aus den USA gewinnen, würde dies das frühzeitige Aus von Nadal bedeuten.