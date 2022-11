Wiener Spitäler wollen Salzburgs Pfleger abwerben

Werden Sie Teil des Wiener Gesundheitsverbundes!„ - so heißt es in einer Kampagne, mit der auch in Salzburg auf vielen Plakaten geworben wird. Österreichs größter Klinik- und Pflegehaus-Verbund will mit dem Slogan “Ich pflege auch meine Zukunft" Personal nach Wien locken. Das alles passiert, während in den Salzburger Landeskliniken (SALK) 140 Betten gesperrt sind und auch das UKH eine Station dicht machen musste - weil Personal fehlt. Die Landeskliniken suchen händeringend nach Pflegekräften jeglicher Qualifikation, verzichten dabei aber auf das Abwerben in anderen Bundesländern oder Krankenanstalten.