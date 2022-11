Ärger über Strafe wegen angeblicher Parksünde

Vor einem Monat flatterte Edith Reitter ein Brief ins Haus. Weil sie am 26. August mehr als zwei Stunden auf dem Billa-Parkplatz in Steyr-Gleink geparkt habe, soll sie 94 Euro Strafe zahlen. „Ich wohne seit 30 Jahren hier, noch nie bin ich länger als 30 Minuten dort gestanden“, sagt sie. „Ich wohne 300 Meter entfernt, habe hier eine Doppelgarage“, so die Steyrerin.