Anschlag in Istanbul++Reform des Verbotsgesetzes

Die Anpassung besteht aus einer Reihe von Änderungen: Zum einen sollen antisemitische Vorfälle, die in Österreich strafbar sind, aber im Ausland im Internet gesetzt werden, hierzulande juristisch geahndet werden können. Wenn etwa jemand von Spanien aus online strafbare Inhalte verbreitet, die hierzulande abrufbar sind, dann soll das in Österreich auch geahndet werden können. Die inländische Gerichtsbarkeit wird also dort ausgeweitet, wo die entsprechenden Inhalte auf Österreicherinnen und Österreicher abzielen.