Bedürftigen ab morgen Weihnachts-Wünsche erfüllen

Waschmittel, Wasserkocher, Winterschuhe: So bescheiden sind die Wünsche von bedürftigen Steirern. Zum vierten Mal sollen diese wieder bei einer „Wichtel-Challenge“ erfüllt werden: „Jeder soll ein Weihnachtsgeschenk bekommen“, so Steiermark-Koordinator Hubert Gasperl zur Aktion, die 2018 von drei Steirern ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile wird auch schon im Ausland gewichtelt. Allein in der Steiermark wurden im Vorjahr 875 Wünsche erfüllt.