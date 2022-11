FPÖ sieht Rechtsbruch bei Grundversorgungstarif

Der Tarif müsse an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden, forderte Landesparteigeneralsekretär Patrick Haslwanter bei einer Pressekonferenz am Montag in Innsbruck. „Vorbild dabei sind die FPÖ-Kollegen in Kärnten“, betonte der Sozialsprecher. Dort sei nämlich erreicht worden, dass der Energieversorger Kelag den Tarif dementsprechend gesetzeskonform senke. „Energie ist aus unserer Sicht ein Grundbedürfnis“, sagte er in Richtung der schwarz-roten Tiroler Landesregierung. Im November-Landtag will die FPÖ daher einen Dringlichkeitsantrag einbringen.