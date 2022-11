Kaprun stolperte womöglich auf der Zielgeraden

Entscheidung um Winterkrone fällt nächsten Samstag

„Das ist ärgerlich, aber das Trostpflaster ist, dass auch Eben verloren hat. Sonst wären wir im Frühjahr vier Punkte hinten, wenn sie gegen Hüttschlag gewinnen“, beschrieb der Sportleiter von Kaprun, Thomas Fuchs, sein Gefühlschaos. „Wir wollen ja im Frühjahr um den Titel mitspielen“, fügte Fuchs hinzu. Während also Neukirchen sowie Kaprun bereits in die Winterpause gegangen sind, steht das „Game of Throne“ für Eben kommenden Samstag noch bevor.