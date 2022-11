Von Ehrgeiz geblendet: Holmes drohen 15 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hat für die wegen Betrugs verurteilte Gründerin der US-Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, 15 Jahre Haft gefordert. Außerdem solle Holmes mehr als 800 Millionen Dollar (rund 776,1 Millionen Euro) an die geschädigten Investoren zahlen, hieß es in einem von US-Bundesstaatsanwältin Stephanie Hinds bei Gericht eingereichten Dokument. Holmes sei „von Ehrgeiz geblendet“ gewesen und habe Menschen in Gefahr gebracht.