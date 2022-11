Tapezieren wir bald Wände mit Euroscheinen?

„Leute, bleibt beim Sparbuch und schaut zu, wie euer Erspartes dahinschmilzt“, kommentierte ein „Krone“-Leser meine jüngste Kolumne. Vor diesem Szenario hatte ich an dieser Stelle bereits im Mai 2020 gewarnt. Deutschland hatte damals eine Inflationsrate von 0,6 Prozent. De facto beträgt die aktuelle Oktober-Inflation in Deutschland 10,4, in Österreich elf und in Estland gar 22,4 Prozent.