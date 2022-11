Mega-Personalnot plagt den Salzburg Airport

Direktflüge nach Brüssel oder etwa auch Paris: Der Salzburg Airport punktet in der nahenden Wintersaison wieder einmal mit neuen Destinationen. In puncto Personal schaut es in der Innsbrucker Bundesstraße hingegen noch weniger rosig aus. Ein Drittel der gut 200 Saisonarbeitskräfte fehlt noch, berichtet Flughafen-Sprecher Alexander Klaus der „Krone“.