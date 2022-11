FPÖ kritisiert Gewesslers Kampagnenkosten scharf

Die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler ist abermals mit oppositioneller Kritik wegen der Vergabe von Beratungsleistungen konfrontiert. So wurde etwa für die Energiesparkampagne der Bundesregierung „Mission 11“ ein Rahmen von rund 180.000 Euro für „Kreativagenturleistungen“ festgelegt, heißt es in einer Anfragebeantwortung an die Freiheitlichen. Auch an weiteren Aufträgen an den Grünen nahestehenden Agenturen stößt sich der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker.