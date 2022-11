„Es muss wieder mehr menscheln“

Robert Schneider: Steht in Deinem Reisepass auch Little Konzett?

Little Konzett: Ich weiß es gar nicht (lacht). Eigentlich mag ich meinen bürgerlichen Vornamen überhaupt nicht. Ich war das jüngste von sechs Geschwistern. Schon meine Schwester hat mich Little gerufen, nach Little Joe aus der Fernsehserie Bonanza. Mich nervte das fürchterlich. Irgendwie sprach es sich auch auf dem Pausenhof herum. Als ich mit dreizehn meine erste Band gründete, konnte man schon „Hands and Feets by Little Konzett“ lesen. Habe also nachgegeben. Resigniert, wenn du so willst.