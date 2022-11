Auch Lokalbahn sucht fieberhaft neues Personal

Die gute Nachricht: Im Gegensatz zum Obus hat die Lokalbahn genug Fahrpersonal. Zwar werden laufend Zugbegleiter und in weiterer Folge Lokführer ausgebildet, aber diese meist auf „Vorrat“. So umgeht die Salzburg AG eine Engpass, etwa bei Pensionierungen. Dünn ist die Personaldecke auf jeden Fall bei Mechanikern, Schlossern oder Elektrikern. „Da würden wir sofort viele einstellen“, berichtet Michael Gmachl von der Salzburg AG. Deshalb hat die Lokalbahn am Freitag ein sogenanntes Qualifying, einen Infotag, wie bei den Obussen durchgeführt. Dort konnten sich Interessierte auch gleich bewerben. Bei dem Obus-Tag, die „Krone“ hat berichtet , war der Erfolg allerdings überschaubar. Fünf Personen vom Infotag befinden sich derzeit in der Ausbildung zum Lenker.