Hund „Chester“ verjagte Einbrecher zur Mittagszeit

Andreas Brudl wusste sofort, dass etwas nicht stimmen konnte. Ein Blick in die Augen seines Hundes „Chester“ genügte. Der Salzburger war gerade bei seinem Wohnhaus in Salzburg-Gnigl angekommen, sein Vierbeiner wartete bereits am Gartentor auf ihn. „Das ist eigentlich unmöglich. Wenn niemand zu Hause ist, bleibt ,Chester’ eingesperrt“, sagt er. Sein Verdacht bestätigte sich Sekunden später. Die Scheibe seiner Terrassentür war eingeschlagen. Gestohlen hatten die Täter nichts. „Chester“ verjagte die Täter