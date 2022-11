SPÖ fordert Erlass der Gasrechnung im Dezember

Nach Wochen der Asyldebatte und dem Geständnis von Thomas Schmid versucht die SPÖ nun, einen Themenwechsel zu schaffen. Die Inflation liegt bereits bei 11 Prozent - und kaum ein Minister thematisiere das, ärgert sich SPÖ-Chefin Rendi-Wagner. „Die Gaspreise für Österreichs Wirtschaft und Industrie werden in wenigen Wochen rund zwei- bis dreimal so hoch sein wie in Deutschland“, so die Prognose der SPÖ-Chefin.