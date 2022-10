Elf Prozent Inflation im September in Österreich

Heuer in jedem Monat gestiegen

Die Teuerung stieg somit heuer bisher in jedem Monat an. Immer wieder gab es neue Rekordwerte: Im September hatte sie mit 10,5 Prozent eine 70-Jahres-Hoch erreicht, im August und Juli hatte die Inflation jeweils 9,3 Prozent betragen. Im Juni waren es 8,7, im Mai 8,1, im April 7,2 und im März 6,8 Prozent gewesen. Schon im Februar und Jänner belief sie sich auf 5,9 bzw. fünf Prozent, was in diesen ersten beiden Monaten des Jahres Höchstwerte seit 1984 markiert hatte.