Energiehilfen für Betriebe werden „nicht reichen“

Ist der Topf leer, ist Schluss

Schon am ersten Tag gab es um die 30.000 Anmeldungen, Schätzungen zufolge werden mehr als 100.000 Firmen die Zuschüsse beantragen. Die bisher vorgesehenen 1,3 Milliarden Euro werden bei Weitem nicht reichen. „Wir rechnen mit einer Größenordnung von 2,5 Milliarden Euro“, schätzt Industrie-General Christoph Neumayer. Nicht nur dazu braucht es eine rasche Gesetzesänderung: Denn jetzt ist das so konzipiert, dass das Geld in der Reihenfolge der Anträge ausbezahlt wird. Ist der Topf leer, wäre Schluss.