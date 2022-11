Notburga, Rottenburg und die höchste Fichte Tirols

Unsere geschichtsträchtige Rundwanderung startet beim Gasthof Esterhammer, der auch auf eine bemerkenswerte Historie verweisen kann. Wir folgen von Anfang an fast immer der Beschilderung „Rundwanderweg Rottenburg Maurach“ und spazieren zunächst im Ort hinauf. Am Waldrand heißt es einmal, sich an „Rottenburg, Notburgafichte“ zu orientieren, bald leitet ein Forstweg empor. Man zweigt dann links auf den Steig ab (später gleichbleibend vorbei an der Abzweigung „Maurach“, auch eine Wegvariante wird ignoriert).