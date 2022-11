Dschungelcamp im „Forsthaus Rampensau“

Die Finalisten der ersten ATV-Promi-Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ wurden mit einer Ekel-Challenge, die auch im Dschungelcamp hätte stattfinden können, entschieden. Denn das Paar, das dabei am langsamsten war, flog in der Folge am Donnerstag stante pede raus. Ein Schock für die Rampensäue.